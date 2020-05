Resten eeuwenoude boerderij gevonden bij Dirksland

De hoeve stond nog op een kaart uit de zeventiende eeuw, maar werd later afgebroken.

Muntschat

De resten liggen aan de Ventweg, op tweehonderd meter van de plek waar in 2018 een grote muntschat werd gevonden. Die bestond uit 3 duizend zilveren munten uit de Middeleeuwen en de vroege zestiende eeuw. Ze waren afkomstig uit Nederland, Italië, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Engeland.



Het vermoeden is dat een bewoner van het bouwwerk ook belastinginner was en de munten in tijden van gevaar in de grond heeft verstopt. Om een onbekende reden heeft hij ze er nooit uit gehaald.

Dat de resten uit de zestiende eeuw komen, is onder andere te zien aan de manier waarop een stenen muur is gemetseld, zegt archeoloog René Proos van de provincie Zuid-Holland.

Veel groter

Matthijs Witte van de gemeente Goeree-Overflakkee legt uit dat vorig jaar al een deel van een muur is gevonden. "Die vonden we bij de aanleg van een sloot. Toen hadden we al het idee dat het veel groter zou zijn. Dat blijkt nu ook."

De hoeve is waarschijnlijk een stuk groter dan nu is blootgelegd, maar de rest zal waarschijnlijk onder de grond blijven. "Het loopt door onder de weg", gaat De Witte verder. "En ook onder de grond van een boer. Misschien dat we nog met radaronderzoek kunnen kijken wat er precies zit."