Bewoners verpleeghuis Hardinxveld krijgen weer bezoek

Grote blijdschap bij de bewoners van verpleeghuis Tiendwaert in Hardinxveld-Giessendam. Het tehuis doet mee aan een proef van Rivas, waarbij bezoek vanaf maandag weer wordt toegestaan. Al sinds 20 maart geldt er een bezoekverbod in verband met het coronavirus.

"We vinden het heel belangrijk dat bewoners weer bezoek kunnen ontvangen", laat woordvoerder Dionne Puyman weten op Radio Rijnmond. "De mensen die bij ons wonen, zitten in de laatste fase van hun leven. Dan wil je intensief contact kunnen hebben met je familie. Dicht bij dierbaren kunnen zijn en ze vasthouden. Het is ontzettend moeilijk als dat niet kan."



De voorbereidingen voor het eventueel heropstarten van bezoek zijn al even aan de gang, vertelt Puyman. "We wilden het mogelijk kunnen maken, zodra de regering besloot de bezoek weer toegestaan was."

Videobellen

In de tussentijd maakten medewerkers vaker een praatje en werden er buiten activiteiten georganiseerd. "Er werd ook wel op andere manieren geprobeerd bewoners in contact te brengen met familie; met videobellen bijvoorbeeld. Of praten met glas ertussen. Maar dat haalt het niet bij langs kunnen komen en ze een knuffel geven."

Toch gaat er nog behoorlijk wat vooraf aan het ontvangen van bezoek, legt Puyman uit. "Het is een ethisch dilemma. Contact met familie is erg belangrijk, maar gezondheid natuurlijk ook. We willen dit op een zorgvuldige, goede manier doen." Daarom is eerder al een werkgroep opgericht, om te kijken hoe het bezoek ontvangen op een goede manier geregeld kan worden. Of maandag ook daadwerkelijk gaat lukken, is overigens nog niet zeker.

Rivas heeft vijftien locaties in de Alblasserwaard en de omgeving van Gorinchem. In Nederland wordt in elke GGD-regio een verpleeghuis aangewezen om mee te doen met de proef. Welke verpleeghuis dat is in de regio Rottterdam-Rijnmond is nog niet bekend.

Lees meer