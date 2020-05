Leeuwen op de Coolsingel en planten op het puin in Chris Natuurlijk

Liepen er na het bombardement op Rotterdam écht leeuwen op de Coolsingel? Paul van de Laar, directeur van Museum Rotterdam vertelt in Chris Natuurlijk over de tentoonstelling en het boek Leeuwen op de Coolsingel , met ongelofelijke verhalen uit de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam. De tentoonstelling is binnenkort te zien, het boek is al uit.

Planten op het puin

Samen met directeur Kees Moeliker van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam bekijkt Chris Natuurlijk gedroogde planten in het herbarium, die in de oorlogsjaren zijn verzameld op het puin van Rotterdam.

Maak je eigen bloesemlotion

Jet Manrho laat zien hoe je bloesemlotion kunt maken van rozenblaadjes, kastanjebloesem of fluitenkruid. Voor Moederdag of gewoon voor jezelf.

Boekentips voor Moederdag

Een boek over niksen of liever een boek over natuur? Een kookboek of juist een spannende thriller? Boekenman Gert-Jan van Rietschoten komt met tips voor alle moeders.

Zaterdag 9 mei van 08.00 tot 09.00 in Chris Natuurlijk van Radio Rijnmond