Auto met handgranaat op bedrijventerrein Charlois

Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Charlois is een handgranaat onschadelijk gemaakt. Het explosief lag in een auto.

De explosievenexpert van de politie heeft het voorwerp eerst van buiten de auto bekeken. Vervolgens besloot hij de Explosieven Opruimingsdienst erbij te halen.

Volgens een woordvoerder van de politie is de handgranaat vanmorgen opgemerkt. Het lag in een gewone personenwagen en niet in een sloopauto. Van wie de auto is, kan de politie niet zeggen.