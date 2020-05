'Privédetective' draaide door in vermissingszaak Rebecca Groenendijk

Justitie heeft tbs geëist tegen een man die drie personen heeft belaagd in een vermissingszaak in Heerjansdam. Hij dacht dat zij meer wisten van de verdwijning van Rebecca Groenendijk ruim zes jaar geleden.

Michiel R. (48) zegt nu dat hij in de war was. “Ik leefde in een waanwereld en dacht iets op het spoor te zijn.” Hij wil zelf ook worden behandeld, al vindt hij een tbs-behandeling te ver gaan.

Rebecca Groendijk was 33 jaar toen zij in februari 2014 haar huis in Heerjansdam verliet en niet meer terugkwam. De politie gaat uit van zelfmoord, al is haar lichaam nooit gevonden. Michiel R. zegt dat hij die lezing destijds niet wilde geloven. “Ik ben met verschillende mensen gaan praten en dacht: ik moet deze zaak oplossen.”

R. voelde zich een undercoveragent. “Ik kreeg dingen te horen die niet in de media kwamen. Ik had echt het gevoel dat ik goed bezig was. Naar mijn overtuiging was Rebecca Groenendijk vermoord.” Hij richtte zijn pijlen onder meer op de buurman van Rebecca, maar ook op haar vriend. Die had inmiddels een nieuwe relatie, nota bene met de ex-vriendin van Michiel R.

Was die verbroken relatie de trigger om mensen te gaan aanpakken?, wilde de rechter woensdag weten. “Nee, dat heeft er niets mee te maken. Al vind ik wel dat hij erg snel bij mijn vriendin in bed is gestapt.”

Lijk opgraven

Michiel R. heeft gedurende een jaar deze drie personen belaagd en gestalkt: de partner van Rebecca, diens nieuwe vriendin en de buurman. In honderden mails en telefoontjes, bij nacht en ontij, vroeg hij hen openheid van zaken te geven. “Jullie moeten het lijk maar opgraven”, schreef hij onder meer.

Hij zocht het drietal ook thuis op, wat in één geval leidde tot een handgemeen met de partner van Rebecca. De buurman betichtte hij van vastgoedfraude en dat bazuinde hij ook rond: R. schreef mails naar de politie en de media en plaatste stukken op Facebook.

De stalking en smaad- en lastercampagne stopte op 19 november 2019. Michiel R. deed een valse bommelding. De explosieven zouden liggen bij het politiebureau van Dordrecht. “Ik was boos, omdat ik geen aangifte kon doen van moord bij de politie. Ze wilden niet naar mij luisteren, dus ik dacht: dan maar zo. Dan kan ik alsnog aangifte doen.”

Psychoses

Volgens de verdachte bracht zijn arrestatie hem direct bij zinnen. Sindsdien heeft hij de overtuiging dat het drietal niets met de vermissing van Rebecca Groenendijk te maken heeft. “Ik had psychoses, draaide volledig door. Ik beloof u dat ik geen aandacht meer besteed aan deze zaak en dat ik die mensen niet meer lastigval.”

De slachtoffers zeggen al enigszins rust te hebben gekregen door de arrestatie in november. “Het was een hel. Hij belde ons ’s nachts wakker. Ik durf nu de telefoon weer op te nemen en naar buiten te gaan”, zegt een van hen in een verklaring bij de politie. “Ik hoop dat meneer hulp krijgt.” De rechter in Rotterdam buigt zich over de zaak en doet op 22 mei uitspraak.

De ouders van Rebecca Groenendijk blijven ondertussen hopen dat hun dochter nog leeft en op een dag door de voordeur naar binnen stapt. Op een speciale Facebook-pagina worden regelmatig berichten geplaatst, gericht aan Rebecca. Zo schrijft haar moeder op 24 april:

“We geven niet op. We houden veel te veel van jou om dat te doen. Al 6 jaar slapen we op de bank, je pa zeker. En al moet hij dat nog 10 jaar doen, dan doet hij dat. Het eerste wat hij doet ’s morgens is het kaarsje aansteken. Want we willen gewoon dat we jou vinden. We hopen dat je alle schroom opzij zet en de kracht vindt om thuis te komen.”