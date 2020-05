Directeur Theater Rotterdam ziet het somber in: 'Mijn hart bloedt'

De bioscopen, musea en theaters mogen op 1 juni hun deuren weer openen, maar of directeur van Theater Rotterdam Walter Ligthart daar nou blij mee is...

"We zijn geen theater om dicht te zijn, maar dat is wel stukken goedkoper", vertelt hij op Radio Rijnmond. "Maximaal dertig bezoekers, inclusief personeel en acteurs", zegt hij hoofdschuddend. Daar kan 'ie namelijk net niets mee. "We hebben een groot theater, ik zou niet weten wat voor voorstellingen ik voor zoveel man kan laten spelen."



Voor de rest van het jaar ziet het er niet per se beter uit. "Ik verwacht dat we nog wel even rekening moeten houden met die anderhalve meter." En daarvoor moet er zeker nog wat veranderen in het theater. "Dansers of toneelspelers die je kan aanraken, dat kan niet meer."

Shakespeare

De grote zaal, waar normaal gesproken een man of 900 in kan, blijft dan grotendeels leeg. "Met de coronamaatregelen mogen er nog maar 160 bezoekers in, een enorme teruggang", vindt Ligthart. "We moeten het anders doen." Maar hoe, is nog even de vraag.

Ligthart speelt met het idee om terug te gaan naar de 'Shakespeare'-tijd. "Dan halen we het merendeel van de stoelen eruit en gaan we werken met tafeltjes en stoelen; een soort terras-opstelling. Vroeger waren er wel balkons, maar stonden de meeste mensen gewoon in de zaal."



Van de nieuwe plannen wordt de directeur verre van blij. "Mijn zakelijk en creatief hart bloedt. Ik wil creëren en maken, maar dat ligt nu stil." Ligthart is naast directeur van Theater Rotterdam ook theaterproducent.

Grote voorstellingen zitten er voorlopig niet in: "Voor 150 stoelen gaan theaters geen grote producties binnenhalen, en dan kunnen wij de show niet produceren. Prijzen verhogen is geen optie: je kan de prijs niet verzesvoudigen om te compenseren voor minder mensen. Bovendien moeten voorstellingen voor iedereen betaalbaar zijn." Weer schudt hij zijn hoofd. "We gaan hier nog anderhalf jaar last van houden."

Onder Theater Rotterdam vallen de Rotterdamse Schouwburg en Theater Witte de With.

