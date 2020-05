Poëtisch moment van stilstand voor een geopende Parkhavenbrug

Het gedicht is geschreven door voormalig stadsdichter Ester Naomi Perquin. Het werd deze week aangebracht op de meest zuidelijke brug van de parksluizen vlakbij de Euromast in Rotterdam. De letters van het gedicht zijn ontworpen door grafisch vormgever Monice Janson.

Timelapse

Het gedicht onderop de Parkhavenbrug is 's nachts op de brug geschilderd. Hoe dat ging, kun je in deze timelapsevideo zien:

Perquin schreef het gedicht speciaal voor deze plek:

Het water snijdt je hier de pas af, vervangt stap

door stand, verandert nu in later.

De tijd kun je oneindig vaak in tweeën breken.

Je deelt je naam, je huis, je taal.

Elk uitzicht is een land.

Straks kijk je terug en ziet jezelf weer staan.

De helft van elk verhaal ligt

aan de overkant.

Stilstand

Het mooie aan gedichten op straat vindt Perquin dat het in tegenstelling tot reclames niets van je vraagt, legt ze uit op de website bruggedichten.nl .

"Het is er gewoon, je kunt het lezen, soms rijdt er daarna een regel met je mee. Bij deze plek is de lezer meestal iemand die stil moet houden. Een brug die openstaat verplicht je tot stilstand – en wanneer je stilgezet wordt denk je na over hoe het straks verder gaat. Dat is een kort, tamelijk alledaags moment waar vanzelf al poëzie in zit, vind ik."

Bruggedichten

Het is niet het eerste bruggedicht in Rotterdam. Onderop de Mathenesserbrug over de Schie staat sinds 2019 een gedicht van Daniël Dee.

De bruggedichten zijn bedacht door stichting de Zoek naar Schittering, die het liefst op of bij alle bruggen over de Schie poëzie aanbrengt. Op de verlanglijst staan nog de Beukelsbrug en de Jonkersbrug.