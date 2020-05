Rijnmond helpt mee aan rolstoelvriendelijke tuin: 'Het is een en al hobbel'

Stichting de Breinpuzzel in Rotterdam-Charlois biedt dagbesteding aan meer dan veertig mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Onder hen zijn verschillende rolstoelgebruikers, maar zij zitten met een probleem. De tuin is namelijk niet rolstoeltoegankelijk, en dat met dit weer!

Daarom werden Rijnmond Helpt en presentator Sander de Kramer ingeschakeld. Aangekomen bij de stichting treft Sander rolstoelgebruiker Cees van den Hoek. "Als ik ook eens lekker in het zonnetje wil zitten, moet ik door de tuin heen, maar die is een en al hobbel", vertelt Cees. En als ik moet plassen, kan ik niet zelf naar binnen rollen."

Dus moet onder andere mede-oprichter Esther Gravesteijn van de Breinpuzzel Cees door de hobbelige tuin naar buiten rijden. "Het is echt zwaar. Nadat we de deelnemers van de dagbesteding naar buiten hebben gebracht, krijgen we standaard last van onze rug."

Mountainbike-rolstoel

Sander probeert het zelf maar eens uit, en merkt als hij Cees door de tuin probeert te rijden al gauw dat Esther niet overdrijft. "Als ik dit zo zie Cees, dan heb je toch bijna een helm nodig?" Cees: "Ja, of een mountainbike-rolstoel."

De stichting wilde zelf al een mooi pad en glad terras in de tuin regelen, door geld op te halen via een 'breinloop'. Maar die ging door de coronamaatregelen niet door, vertelt de andere mede-oprichter van de stichting, Jannette Kalkman. "En een tuinman is best prijzig."

Maar Sander heeft een verrassing in petto, mede mogelijk gemaakt door Stichting Rotterdam Mooier Maken. Opeens verschijnt hovenier Klaas Nanninga. "Wat ik kom doen? Ik kom jullie een beetje blij maken." Benieuwd hoe dit afloopt? Check het in onderstaande video!