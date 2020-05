Geloof in Rijnmond; de wekelijkse kerkdienst op tv

De corona-maatregelen worden langzamerhand wat versoepeld, maar omdat de kerken tot eind mei dicht blijven is er Geloof in Rijnmond op tv. Kijk nu de uitzending van deze zondag terug.

Ook deze aflevering van de kerkdienst op tv komt uit de Laurenskerk. In de Rotterdamse kerk zijn we sinds het uitbreken van de corona-crisis half maart wekelijks te gast van een moment van rust en bezinning.

Geloof in Rijnmond is elke zondag te zien op TV Rijnmond vanaf 10:00 uur. De dienst duurt een halfuur en wordt doorlopend herhaald tot en met 12:00 uur. Ook via rijnmond.nl en de Rijnmond-app is het programma te volgen.