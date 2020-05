Met deze tips van Ferry Corsten word je een top-dj en producer

"Ik wil net als jij een wereldberoemde producer worden. Heb ik veel geld nodig om te kunnen beginnen? En hoe pak je het aan? Wat is voor een beginner absoluut onmisbaar?"

"Een goede laptop of computer is onmisbaar, want daar doe je alles op", legt Ferry uit. Bekijk hieronder de rest van het antwoord.

"Als jij een nieuw liedje maakt, maak je dan veel versies van zo'n liedje of is het gelijk raak? En wanneer weet je of het raak is?"

"Als ik een song maak, ben ik wel een tijdje bezig, ik ben heel veel dingen aan het proberen. Maar ik probeer niet té veel versies te maken, omdat ik dan op een gegeven moment ook niet meer weet wat ik allemaal heb", geeft Ferry als tip mee. In de video legt hij zijn creatieve proces verder uit.

"Ik denk erover om een studio aan huis te bouwen, jij hebt dat ook. Kun je het aanraden of ben ik dan veel te dicht bij mijn werk?"

"Als je privé en werk heel goed kunt scheiden, dan is het echt een aanrader", adviseert Ferry. In de video hieronder legt hij uit wat hij precies zo fijn vindt aan een thuisstudio.

