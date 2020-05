UEFA-cup winst Feyenoord in Sportclub Rijnmond.

In deze aflevering spreken we met Feyenoord-speler Jens Toornstra over de toekomst van het voetbal en de bereidwilligheid van de spelers om een deel van hun salaris in te leveren. En we kijken in flashback friday terug op de UEFA-cup winst van Feyenoord op 8 mei 2002. In de Kuip werd Borussia Dortmund met 3-2 verslagen.



Bekijk hierboven de aflevering van Rijnmond Sport in zijn geheel terug.