Rotterdamse voedselbank is positieve uitzondering op landelijke trends

Het aantal mensen dat gebruik maakt van de Voedselbank is landelijk met 5 procent gestegen tot 93 duizend. Het werkelijke aantal ligt nog hoger, omdat veel mensen sinds de crisis direct hulp hebben gekregen, zonder officiële intake. Opvallend genoeg springt Rotterdam in de cijfers niet boven het gemiddelde uit.

Rob Boswinkel, directeur van de Voedselbank Rotterdam, verbaast zich daar ook over. Maar hij heeft een verklaring. "De financiële hulpverlening is heel snel op gang gekomen, waardoor er nog geen directe nood ontstaat", legt hij op Radio Rijnmond uit. Dat betekent waarschijnlijk wel een vertraging van het probleem.

Uitstel, geen afstel

"Als er toch een aantal bedrijven omvalt, of zzp'ers hun bedrijf niet kunnen voortzetten dan blijven die blijven heel vaak met een restschuld zitten die ze op dat moment niet kunnen opleveren."

Volgens Boswinkel is het hebben van schulden én een bijstandsuitkering vaak de reden dat mensen bij de Voedselbank terechtkomen.

In Rotterdam zorgt onder meer de inkomenssteun vanuit de gemeente ervoor dat nu niet direct veel mensen in die situatie zitten. Economen verwachten wel dat de klap in het tweede kwartaal - april, mei en juni - en daarna alsnog komt. Daar houdt ook de Rotterdamse Voedselbank rekening mee.

"Ik verwacht niet dat de landelijke trend aan ons voorbij zal gaan. Maar ik denk dat we op dit moment zonder al te grote problemen met dertig procent zouden kunnen opschalen als het nodig is. Dat kan bijna van de ene dag op de andere, daar zijn we op voorbereid."

Hamsterprobleem

Het andere probleem waar voedselbanken aan het begin van de crisis mee te maken kregen, was het massale hamsteren. Daardoor kregen veel voedselbanken minder spullen. Dat is nu voor een deel voorbij, vertelt Boswinkel, maar ook daarin was Rotterdam een positieve uitzondering.

"Om Rotterdam zitten gelukkig veel bedrijven die ons gesteund hebben, spullen doneerden en dat nog steeds doen. En er zijn veel vrijwilligers die de mouwen opstropen en zeggen: het zal ons niet overkomen dat onze Voedselbank stil ligt", vertelt de directeur.

Op dit moment draait de Rotterdamse Voedselbank mede dankzij de hulp van vrijwilligers, studenten en het Rode Kruis beter dan ooit, zegt Boswinkel. "Ook over de aanvoer van levensmiddelen hebben we absoluut niet te klagen, integendeel. Maar ik moet eerlijk zeggen dat wij een positieve uitzondering zijn op de rest van het land, dankzij de inspanning van heel veel mensen."

Zelfs Voedselbanken in de omgeving die krap zitten, kunnen rekenen op steun vanuit Rotterdam, zegt Boswinkel. "Gouda kon het niet bolwerken, nu maken we in kartonnen dozen elke week driehonderd voedselpakketten voor de klanten van de Voedselbank Gouda."