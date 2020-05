De Bospoldervos heeft eindelijk zijn kop

Het heeft iets langer geduurd dan ze in eerste instantie wilden, maar de Bospoldervos aan de Schiedamseweg in Rotterdam is eindelijk compleet. Vrijdagmiddag werd het laatste onderdeel, de kop, bevestigd.

"Het was wel wachten geblazen. Drie weken geleden wilden we graag, maar toen moesten we het even uitstellen. Gisteren en eergisteren de poten, borststuk en staart. We hoopten dat we gisteren ook de kop erop konden zetten, maar het is toch precisiewerk. Maar nu zit hij erop", laat de zichtbaar trotse kunstenaar Florentijn Hofman weten.

Nog niet eerder had hij zijn kunstwerk op ware grootte gezien. "Ik heb hem in mijn studio op kleiner formaat gezien, het schaalmodel."

Voor Florentijn is dit een bijzonder moment. "Dit is wel een stukje euforie. Ik moet heel eerlijk zijn, ik ga straks overal even zitten en kijken. Dan ga ik er van genieten en kijken of het allemaal een beetje klopt zoals ik het bedacht heb." Op het eerste oog zit het allemaal snor, denkt hij.

Oranje, witte bef en zwarte laarsjes

Het kunstwerk is nog niet af, de komende weken moet de kunstenaar nog hard aan de bak. "De vos wordt oranje, met een witte bef en zwarte laarsjes. En hij krijgt nog een roze tas in z'n bek." Het streven is om begin juni klaar te zijn.

Voorbijgangers lijken de vos nu al prachtig te vinden. Ze blijven allemaal even staan om een foto te maken. "Dit is het mooie van kunst in de publieke ruimte, dat het voor iedereen is. Het is niet alleen voor mensen met culturele bagage."

Boodschap

Twee jaar geleden begon Florentijn Hofman met het project. Een week nadat hij zijn ontwerp voor de Bospoldervos presenteerde, werd er op steenworp afstand van de Schiedamseweg, op het Dakpark, een vos gesignaleerd. Een bijzonder toeval. "Dat waren de voortekenen", zegt hij gekscherend.

Rotterdammers komen van heel de wereld, de culturele verscheidenheid is groot. Dat is waar dit kunstwerk over gaat. "Het werk gaat over de poort open zetten voor natuur, maar ook over nieuwkomers en andere perspectieven", legt hij uit.