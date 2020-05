Crisis of niet, er zal gebouwd worden in Rotterdam

Bouwbedrijf Stebru over coronamaatregelen in de bouw

Het bouwen van woningen in Rotterdam gaat ondanks de coronacrisis gewoon door. Er was wel wat vertraging ontstaan, maar die achterstand wordt alweer ingelopen. Nu werkt men hard om ervoor te zorgen dat er ook in de voorspelde recessie die eraan komt, gewoon kan worden gebouwd.

Het nieuwe normaal: een samenleving met de anderhalvemeterafstandmaatregel. Iedereen en ook elk bedrijf moet eraan geloven. Ook de bouwvakkers.

Let op: afstand houden

Op de bouwlocatie van de Groene Kaap op Katendrecht hangen bij elke toegangspoort grote gele borden met de oproep om anderhalve meter afstand te houden.

Er is uitgebreid gekeken naar looproutes, het lunchen in de schaftkeet is zoveel mogelijk vervangen door eten in de eigen auto of in een woning van de torens die worden gebouwd. Maar soms is dicht bij elkaar staan niet te voorkomen.

Robert Steenbrugge van bouwbedrijf Stebru: "Het kan niet altijd. Er zijn nu eenmaal elementen die heel zwaar zijn, of complex met monteren. Dat zijn momenten dat afstand houden even niet kan. Die momenten beperken we tot een minimum."

Verhaal gaat verder onder de video



Vertraging

Er is hier en daar bij de lopende bouwprojecten in Rotterdam wel een beetje vertraging, maar die wordt weer wat ingelopen. Oost-Europese werknemers die aan het begin van de coronacrisis teruggingen naar hun eigen land, zijn weer terug. Dus kan er weer met volle kracht verder gebouwd worden.

Maar met het aanleveren van bouwmaterialen is er nog wel wat oponthoud. "We hebben moeite om stenen of glas uit Frankrijk te krijgen", legt Steenbrugge van Stebru uit.

Verhaal gaat verder onder de video

Doorbouwen in een recessie

De Rotterdamse wethouder van Bouwen, Bas Kurvers, is blij dat de bouw doorgaat. Maar het is nog te vroeg om achterover te gaan zitten, waarschuwt hij: "Het echt spannende moment komt straks nog. We zien de eerste tekenen van een economische recessie zich al aftekenen. We moeten dan alert zijn, dat er toch gebouwd blijft worden."

Maar Rotterdam kan het niet alleen en heeft samen met verschillende instanties aan het Rijk om steun gevraagd. Wethouder Kurvers pleit: "Zorg ervoor dat de corporaties meer investeringsruimte krijgen om in dat middensegment te bouwen. Zorg er ook voor dat er een noodfonds komt om in te stappen, zodat die woningen ook afgenomen worden."

Verhaal gaat verder onder de video



Goedkopere woningen?

Een aantal partijen in de raad, zoals 50Plus en de SP, vindt dat er goedkopere huizen gebouwd moeten worden in plaats van dure en luxe woningen.

"Het aanpassen van je soorten woningen kan een maatregel zijn, dat is ook echt iets wat we met de bouwende partijen aan het onderzoeken zijn", reageert Kurvers. "Het is nu nog niet aan de orde. We zien dat de koopmarkt nog gewoon doorgaat, omdat ook de rentestanden nog laag zijn."

Binnen een paar weken komt wethouders Kurvers met een manifest hoe hij denkt de bouw ook de komende jaren in een gewoon door te kunnen zetten.