Anders dineren en slempen: 'Coronacrisis leidt tot vernieuwing in de horeca'

Premier Rutte sprak woensdag verlossende woorden voor de beroepsgroep, die getergd wordt door grote omzetverliezen. Per 1 juni mogen hun bedrijven weer open. In eerste instantie voor maximaal dertig personen. Gaat dat goed, dan zijn een maand later honderd personen toegestaan.

Voor de ene exploitant is het een stuk makkelijker om met de nieuwe maatregelen om te gaan dan voor de andere, zegt Brouwer. "Als je binnen veel ruimte hebt of een heel groot terras is het anders dan wanneer je een klein kroegje in een steegje hebt."

"Je nu ziet ook dat ondernemers meteen de sprong naar voren wagen", gaat hij verder. "Dat ze dus gaan kijken naar dingen die buiten kunnen." Brouwer ziet ook allerlei samenwerkingsbanden ontstaan. Zoals op het Deliplein in Rotterdam-Katendrecht, waar horeca-ondernemers de handen ineen slaan om met z'n allen overeind te blijven.

"Iedereen voelt wel dat het nog geen gelopen wedstrijd is. En dat het de komende maanden, of misschien nog wel langer, niet zoals vroeger wordt."

"Horeca is er goed in om dingen leuk te maken"

Brouwer denkt dat veel ondernemers zullen gaan "stapelen" om omzet te draaien. "Een beetje bezorgen, een beetje terras, een beetje binnen, misschien een box introduceren waarmee je thuis lekkere dingen kunt maken. Tel je dat bij elkaar op dan kom je nog lang niet in de buurt van je originele omzet, maar je kunt weer op een bepaalde manier een business draaien. Ik verwacht overigen dat er nog wel een tweede steunronde zal komen voor restaurants en cafés, zoals ook Koninklijke Horeca Nederland denkt."

Of het nog wel gezellig zal zijn in een restaurant? Brouwer: "Het wordt anders. Voor de vrijdagmiddagborrel in de kroeg moet er echt iets nieuws uitgevonden worden. Maar met de plekken waar je gaat zitten om uitgebreid te eten valt het verschil wel mee. Er wordt met trolleys gewerkt, waar je je eten dan zelf vanaf moet halen. En natuurlijk zul je wat meer mondkapjes en handschoenen zien."

"Maar", vervolgt hij, "de horeca is er heel goed in om dingen leuk te maken. Dat gaat nu ook gewoon gebeuren, daar ben ik van overtuigd. Het echte ouderwetse slempen en het festival- en clubgevoel, daar blijven we gewoon nog even bij weg. Maar de branche heeft zich altijd goed terug weten te vechten. Dat zag je ook na de financiële crisis van 2008-2009. In sommige zaken lag er opeens geen dik linnen meer op tafel. Want geld daarvoor was er gewoon niet meer. Maar er ontstonden wel allemaal leuke, nieuwe concepten. En zo zal deze crisis ook innovatie en vernieuwingen gaan aanjagen, let maar op."