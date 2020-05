A16 richting Breda hele weekend afgesloten bij Dordrecht

De A16 richting Breda is vrijdag vanaf 20:00 uur het hele weekend dicht tussen de afslag Dordrecht Centrum en de Moerdijkbrug. Rijkswaterstaat verhoogt op die plek het asfalt.

Ook toerit en de afrit ’s-Gravendeel zijn dicht. De afsluiting duurt tot maandagochtend 05:00 uur.

Verkeer vanuit Rotterdam richting Breda wordt omgeleid via de A15 en de A27, verkeer richting Antwerpen via de A29. Lokaal verkeer kan via de N3 naar de A15.

De werkzaamheden zijn niet alleen dit hele weekend, het weekend daarop is hetzelfde stuk snelweg afgesloten.