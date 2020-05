Dementerende ouderen weer terug in Sommelsdijk na verhuizing om coronavirus

De dementerende ouderen, die begin april tijdelijk van Sommelsdijk naar Vlaardingen moesten verhuizen, zijn weer thuis in verpleeghuis Nieuw Rijsenburgh. Ze moesten tijdelijk weg vanwege besmetting met het coronavirus. De verspreiding daarvan vond onder meer plaats via een kerkdienst.

Voor de instellling was het niet mogelijk om alle geïnfecteerde ouderen, die in woongroepen verblijven, te isoleren. "Je kunt wel tegen een persoon met dementie zeggen dat hij of zij op de kamer moet blijven vanwege de gezondheid, maar de kans is heel groot dat deze persoon binnen vijf minuten weer in de huiskamer zit, omdat de boodschap vergeten is", legt teammanager Cobi Hogchem uit.

Daarom werden de besmette Alzheimer-patiënten tijdelijk ondergebracht in een huis van de Argos Zorggroep in Vlaardingen. Daar is een van hen aan het virus overleden.

Vrij nuchter

De verhuizing heeft op de meeste bewoners niet bijzonder veel indruk gemaakt, laat Nieuw Rijsenburgh weten. "Zij reageerden vrij nuchter. Een deel van de bekende verzorgenden en geestelijke verzorging ging mee en het contact met de familie bleef mogelijk door videobellen."

Cobi Hogchem wijst erop dat de ouderen van de generatie zijn, die zowel de Tweede Wereldoorlog als de Watersnoodramp achter de rug hebben. "Zoals onlangs een bewoner tegen een medewerker zei: ach meisje, jullie hebben nog niets meegemaakt... Ook biedt het geloof veel bewoners troost. Een van hen zei: alles ligt in Gods hand, hij zorgt voor me."

Hogchem is blij met de huidige stand van zaken in Nieuw Rijsenburgh. "Er komen bijna geen nieuwe besmettingen bij én bewoners herstellen ook. Neem een bewoner van 107 die hersteld is van corona en alle kranten haalde."