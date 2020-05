Conciërge Zadkine wil leerlingen ludiek op afstand houden: 'Kom niet in mijn aura, piep!'

De conciërge van het Zadkine beroepsonderwijs heeft al een paar mooie waarschuwingen in het hoofd die hij door schoolgangen kan roepen als leerlingen te weinig afstand houden: "Kom niet in mijn aura, piep!" of "anderhalve meterrrrrrrrr!!!" Hij wil niet als een politie-agent het nieuwe normaal erin rammen, maar op een leuke manier, die bij hem past, de leerlingen duidelijk maken dat het er vanaf volgende week heel anders aan toegaat binnen de schoolmuren. Na zeven weken dichte scholen en digitaal thuisonderwijs is het goede nieuws dat ook leerlingen met een praktijkopleiding weer terug naar school kunnen.

De voorbereidingen voor de terugkeer van leerlingen is in volle gang. De vloeren worden gestickerd met knalroze pijlen voor de nieuwe looproutes. Bij de ingang staan tafels met desinfectiepompjes en staan borden met instructies. Binnen de lokalen hangen afzetlinten voor de minimale anderhalve meter.

"Het zal zeker veel aansturen worden de komende weken", vertelt conciërge Rico Verweire. "De leerlingen verlieten de school en komen terug in hetzelfde pand, maar met hele andere regels." En dat zal wennen zijn, zeker met zoveel leerlingen. Hij hoopt dat de nieuwe looproutes en de nieuwe regels duidelijk zijn voor leerlingen én docenten.



Op het Zadkine in Rotterdam zitten 17-duizend leerlingen en werken achttienhonderd docenten. Op de locatie aan het Benthemplein in Rotterdam-Noord zitten er vijfduizend. Vanaf volgende week kunnen zij langzaam aan de lessen op school hervatten. Het gaat in eerste instantie vooral om praktijkexamens en praktijklessen.

Motivatie van de leerlingen

"Veel van de motivatie van onze leerlingen zit in het beroep en in praktische dingen doen. Dat vinden ze leuk en zo leren ze het meest. Dat kon de afgelopen weken niet op school en op stages bij bedrijven. Dat is een lastige tijd geweest", vertelt Philippe Raets, de bestuursvoorzitters van het Zadkine. De versoepeling van de maatregelen door het kabinet ziet hij als goed nieuws voor binnen en buiten school. "Omdat de kappers en de horeca weer open kunnen mondjesmaat, kunnen onze leerlingen ook weer aan de slag want daar leren ze toch een hele boel."



De hoogste prioriteit op het Zadkine is het halen van het diploma. Er zijn drie tot vierduizend studenten die in hun laatste jaar zitten. "Die staan op een paar meter van de streep en we gaan alles erop zetten dat iedereen zijn diploma kan halen."

Voor de eerste en tweedejaars gaat het Zadkine de lessen hervatten in anderhalve meter-omstandigheden. Voor de kappers en koksopleiding betekent dat het aantal studenten in een lokaal flink moet worden teruggebracht. Zo mogen straks nog maar twee koks in de keuken terwijl voorheen dat er acht waren. Ook worden studenten zoveel mogelijk de hele dag in hetzelfde lokaal gehouden en gaan de docenten van lokaal naar lokaal.

Conciërge Rico heeft de leerlingen gemist. "De eerste twee dagen was die rust lekker, maar nu ben ik er wel klaar mee. Ik mis ze ontzettend." Hij kent ze bijna allemaal van gezicht en naam. "Ik mis de laatkomertjes, de leerlingen die goed bezig zijn, de leerlingen die een beetje begeleiding nodig hebben, de leerlingen die de huisregels proberen om te buigen, ik mis ze allemaal en ik mis de bedrijvigheid op school."

De nieuwe huisregels zullen zeker even wennen zijn, de conciërge ziet alle studenten weer graag terug. "We gaan ons best doen en we zullen als conciërges zeker een sleutelrol gaan spelen in het anderhalve-meter-onderwijs."