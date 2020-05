Woning in Dordrecht gesloten vanwege drugsvondst

Burgemeester Kolff van Dordrecht heeft een huis in de wijk Wielwijk gesloten. In het pand aan de Maarten Harpertsz Trompweg werden drugs verhandeld.

Bij een controle zijn amfetamine, hennep, MDA en heroïne ontdekt. Ook lagen er versnijdingsmiddelen en verpakkingsmaterialen voor de drugs in de woning.

De burgemeester wil met de sluiting van het pand de orde in de buurt herstellen en herhaling voorkomen. Omdat dit de eerste keer is dat er harddrugs in de woning zijn aangetroffen, gaat de woning voor drie maanden op slot, tot 7 augustus.