Het weer van vandaag: zonnig en zomers warm

Vandaag is het zonnig en wordt het zomers warm. Landinwaarts loopt de temperatuur op naar 25 graden. Langs de kust wordt het een graad of 22. Er staat een matige noordoostenwind, windkracht 3 of 4. Vanmiddag steekt er langs de kust een noordenwind op en koelt het daar enkele graden af.

Vanavond en vannacht komt er meer bewolking onze regio binnen en blijft het droog. De temperatuur komt niet lager dan 11 graden en de zwakke tot matige wind draait naar het zuidoosten.

Op Moederdag is er meer bewolking en kan er wat lichte regen vallen. Eerst loopt de temperatuur op naar 15 graden aan zee en 20 graden in Gorinchem. In de loop van de middag wordt het gevoelig frisser en eind van de middag is het nog maar 13 graden. Er staat eerst nauwelijks wind, in de middag steekt er een matig tot vrij krachtige en aan zee krachtig of harde noordenwind op, windkracht 4 tot 7.

Vooruitzichten

Maandag zijn er perioden met zon en staat er nog een stevige noordoostenwind. Dinsdag is er meer bewolking aanwezig, maar blijft het vrijwel droog. Vanaf woensdag is er opnieuw veel zon. Eerst is het ronduit fris met maxima van 12 graden, vanaf woensdag gaat de temperatuur omhoog naar 16 graden op donderdag.