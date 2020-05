Brievenbusappeltaart is een succes: "Ik ga ervan uit dat het een blijvertje is"

Brievenbusappeltaart is een succes: "Ik ga ervan uit dat het een blijvertje is"

In Brood en Banket Margriet, de bakkerij van Margriet Bouman draait het bakkersteam als een goed geoliede machine elke dag een enorme productie. Al wekenlang, sinds de coronacrisis begon, maken ze er duizenden per dag.

Margriet vertelt: "Het idee is ontstaan door de gevulde speculaas die we met Sinterklaas voor de bedrijven maken. Daar hadden we nog verpakkingen van over. Toen hebben we het eens met een appeltaart geprobeerd."

Deurmat

De brievenbusappeltaart is een langwerpig gebakken dunne appeltaart die met verpakking door elke brievenbus past. Een gat in de markt in binnen- en buitenland. "De meesten komen vers aan. En heel." zegt Margriet. "De val richting de deurmat kan 'ie gewoon hebben. "

Al een paar maanden is de brievenbusappeltaart een succesformule. "Je kunt elkaar niet bezoeken, maar je wilt toch laten weten dat je aan elkaar denkt. En dan is dit een heel leuk product om te laten zien dat je om elkaar geeft."

Lieve woordjes

Ook voor Moederdag zijn er veel bestellingen, vertelt de banketbakker. "We krijgen bestellingen waar veel bemoedigende kaartjes bij moeten. Lieve woordjes voor moeder. Dat is echt aandoenlijk om te zien."

De hele familie Bouman levert een bijdrage aan de brievenbusappeltaart. "Mijn ouders zijn 87 en schillen de hele tijd appels aan de keukentafel. En onze kinderen zijn druk met bezorging, met het bedenken van het proces, iedereen doet mee. We hebben een geweldig team."

Oer-hollands

Niet alleen in Nederland vallen de appeltaarten door de brievenbus."Er gaan heel veel appeltaarten op de post naar België, Duitsland en Frankrijk. Hartstikke leuk, een oer-Hollands product wordt bezorgd in Parijs!"

De zaken gaan zo goed dat er geïnvesteerd wordt in de aankoop van een nieuwe bakkerij die helemaal wordt gewijd aan de productie van brievenbusappeltaarten. Margriet: "Is het een blijvertje? Daar ga ik wel vanuit."