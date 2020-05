Planten kunnen de tuin in: ijsheiligen dit jaar zonder vorst

Weerman Ed Aldus over ijsheiligen volgende week

Een van de winterharde planten is de buxus.

11 tot en met 14 mei staan bekend als ijsheiligen. Dit zijn volgens weerspreuken de laatste nachten van het jaar waarop het vriest waardoor hierna de vorstgevoelige planten in de tuin kunnen worden gezet. Ook aankomende week wordt het nog even fris, maar vorst blijft uit. En dat is goed nieuws voor tuinliefshebbers.