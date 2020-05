Onderzoek naar drugspand in Vlaardingen: twee personen op de vlucht

Op een bedrijventerrein in Vlaardingen doen politie en brandweer zaterdagochtend onderzoek naar een drugslab. Omstanders hadden gemeld dat er witte dampen uit het pand kwamen. Twee mensen die er mogelijk bij betrokken zijn, zijn gevlucht.

Wat er precies aan de hand is in het bedrijfspand aan de Kreekweg, is nog onduidelijk. Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om 'drugsgerelateerde' zaken. "Er zijn branders gevonden en witte lakens met bruine vlekken erop."

In het pand zou een bedrijf zitten. Het gebouw werd in januari opgeleverd, zegt de woordvoerder. De politie doet onderzoek.