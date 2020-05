Bloeiende planten symbool van hoop in crisis

Duizenden gedroogde planten bewaart het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Daartussen zitten planten die geplukt zijn op het puin van Rotterdam. "Dat is best wel bijzonder". zegt directeur Kees Moeliker van het museum, "er zitten een paar juweeltjes bij."

Keukenkruid

Langs de Kralingse Plas - waar in de oorlogsdagen veel puin is gestort - heeft de Rotterdamse natuuronderzoeker Nico Balke op 24 juli 1943 bijvoorbeeld koriander gevonden. "De vraag is natuurlijk hoe dat daar is gaan groeien. Uiteindelijk is het uit een huishouden gekomen en heeft het plantje wortel geschoten op het puin."

Op een schuilpaats aan de Boompjes in Rotterdam, vond de in 1985 overleden natuurvorser op 20 juli 1943 koekkruid, een plant uit de Anjerfamilie. Volgens Moeliker gaat het om een exotische plant die waarschijnlijk is meegevoerd met bijvoorbeeld graan en die uiteindelijk bovenop de schuilkelder is gaan groeien.

Symbool van hoop

Over een plant die Balke een paar weken na het bombardement tussen het puin vindt, schrijft de natuuronderzoeker in het natuurblad Weer en Wind: "Middenin het vroegere centrum van de stad vond ik in juli 1940 bovenop een puinhoop van een verbrand huis een lustig bloeiende plant die zich van al die misère van de omgeving niets aantrok. Het was harig knopkruid."

Moeliker vindt het jammer dat die vondst geen deel uit maakt van de collectie: "Maar het geeft wel aan dat deze man er oog voor had en al in 1940 op dat puin ging zoeken."

Het stemt ook hoopvol dat de natuur gewoon doorgaat: "We zien dat nu ook in deze coronaperiode, dat mensen wat meer oog hebben voor de natuur en daar ook weer wat vreugde uit putten als ze uit het raam kijken."