Files rond Rotterdam en weekendafsluiting A16 van Dordrecht naar Breda

Op de A4 richting Bergen op Zoom moeten automobilisten ter hoogte van Rotterdam rekening houden met flinke een vertraging. Twee rijstroken in de Beneluxtunnel zijn afgesloten vanwege werkzaamheden. De A16 richting Breda is tussen Dordrecht Centrum ook dicht, omdat er aan de weg gewerkt wordt.

De gedeeltelijke afsluiting van de Beneluxtunnel zorgt ook voor vertraging in de Ketheltunnel ter hoogte van Schiedam en Vlaardingen. Bovendien zorgen pechgevallen tussen Den Haag en Rotterdam daar voor extra overlast.

De A16 tussen Dordrecht-Centrum (21) en knooppunt Klaverpolder is het hele weekend afgesloten. De weg wordt vernieuwd. De afsluiting in de richting Breda duurt tot maandagochtend 05:00 uur. Automobilisten richting Breda vanuit Rotterdam krijgen het advies om via Utrecht te rijden of via de A4 en Bergen op Zoom.

Ook op andere wegen rond Rotterdam staan files. Tussen Rotterdam en Breda hebben reizigers die via de A16 en A15 rijden een korte vertraging. Dit komt onder andere doordat de verbindingsweg tussen deze twee snelwegen bij knooppunt Ridderkerk is afgesloten.

Ook richting de Brouwersdam is het drukker op de weg. Op de N57 bij afrit Brielle en afrit Hellevoetsluis staat een file van enkele kilometers. Automobilisten moeten hier rekening houden met zo'n tien minuten vertraging.