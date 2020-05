Roltrappen Maastunnel: 'Als de hoofdas er niet is, staat alles stil'

De hoofdassen van één van de roltrappen van de Rotterdamse Maastunnel zijn zaterdagmorgen teruggeplaatst. De assen van 4,5 ton per stuk, zorgen ervoor dat de roltrappen draaien en zijn grondig gerestaureerd. Constructeur Jos Hendriks lachend: "We hadden alleen nog maar een kaal as-je over zeg maar. We troffen versleten lagers aan, hebben de kettingen en de aandrijving vervangen en hebben de hoofdas dus helemaal uit elkaar gehaald."

Omdat de Maastunnel een Rijksmonument is, worden onderdelen gerestaureerd en alleen in het uiterste geval vervangen door nieuw. Jos: "Bij een restauratie willen we alles weer hergebruiken, maar de hoofdas was niet meer te redden." De gegoten wielen wel, die zijn gelukkig wel gerestaureerd.

"Als het goed is kunnen ze weer 75 jaar mee."

Bij een bedrijf in Zevenhuizen, dat is gespecialiseerd in motorrevisie, zijn de assen aangepakt. Jos: "Toffe monteurs, alles is goed gesmeerd en gedocumenteerd waardoor we ook bij de volgende vier roltrappen goede documentatie is hoe je de hoofdassen kunt restaureren. En hoe je ze uit elkaar moet halen zonder dat het stuk gaat."

Precisiewerkje

Bij de zuidelijke-ingang van de fiets-en voetgangerstunnel verzamelen zich zaterdagmorgen in alle vroegte monteurs die de inhijsklus moeten klaren. Ze zijn het gewend, dat is duidelijk. Er wordt in alle rust overleg gepleegd en de sfeer is ontspannen. De wagen met daarop de twee totaal gerestaureerde assen staat klaar, er worden spanbanden bevestigd en er verschijnt wat gereedschap om een en ander nog even een laatste slag te geven.

Dan kan de klus beginnen. De telescoopkraan tilt één van de assen op en schuif het gevaarte probleemloos door de ingang van de Maastunnel naar binnen. Daar verdwijnt ie stukje bij beetje onder de grond, in de machineruimte. Een gedeelte dat voor de gebruikers van de tunnel verborgen blijft.

Jos Hendriks:"Het is lastig om de as in en uit het gebouw te krijgen. Bij de bouw hebben ze de as door het dak heen kunnen laten zakken, maar die kans is nu uiteraard verkeken. De enige oplossing die we zagen was met een kraan van buitenaf de hoofdas op zijn plek te brengen"

Fietstunnel in juli open

15 november vorig jaar ging de fiets-en voetgangerstunnel dicht voor een ingrijpende restauratie en renovatie. Wanden, plafond, vloeren, verlichting, kabelkanalen... alles wordt

aangepakt. Natriumverlichting wordt vervangen door led en veiligheidscamera's worden vernieuwd.



De fietstunnel gaat in juli weer open. De exacte datum is nog niet bekend. De voetgangerstunnel gaat half november open. Daar gaan de werkzaamheden nog even door omdat de vloer volledig moet worden vervangen. De restauratie-en renovatiewerkzaamheden verlopen tot nu toe volledig binnen budget.