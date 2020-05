Verdriet over overlijden Roméo-zanger Clifton Giersthove

Clifton Giersthove - Beeld: still uit muziekvideo (1998)

Op sociale media in Nederland en Suriname wordt verdrietig gereageerd op het overlijden van de Rotterdamse zanger en producer Clifton Giersthove. Hij werd bekend als leadzanger van de r&b-groep Roméo die hij samen met Milton Wijngaarde oprichtte. Giersthove stierf vrijdag op 47-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersenbloeding.

Giersthove werd de afgelopen weken in slaap gehouden in een ziekenhuis, nadat hij begin mei werd getroffen door een hersenbloeding. Vrijdag werd de beademing stopgezet. Zijn verlies op jonge leeftijd komt extra hard aan, omdat de moeder van Clifton onlangs ook al overleed.

De verslagenheid onder familie, vrienden en kennissen van Clifton Giersthove us groot. "Rust zacht lieve neef. Sterkte aan gezin en de hele familie Giersthove", schrijft Lloyd Giersthove.

Comedian Howard Komproe betuigt via Facebook zijn medeleven aan de familie: "Goede reis broer, en veel sterkte voor alle nabestaanden."

De popgroep Roméo ontstond in de muziekschool aan de Pieter de Hooghweg in Rotterdam-West. Eind jaren negentig had Roméo verschillende successen. De singles Secret Love en Coming Home werden top 10-hits.