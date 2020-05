Wildsnoeier Olivier knipt Moederdag-wenskaart uit grote struik voor 'vrouwenflat'

"Ik heb de hele week lopen plannen, ben er meerdere keren naar toe gegaan, heb gekeken hoeveel mensen er op balkons eventueel staan toe te kijken, heb met stoepkrijt de ruimte tussen de letters aangegeven en de hele plant geanalyseerd", vertelt Scheffer lachend.

De wildsnoeier heeft al enige tijd zijn werk als buitenruimte-ontwerper achter een bureau ingeruild voor het meer praktische werk met snoeischaar.

Vrouwenflat

Al twee jaar knipt hij onder meer smileys met een klein snoeischaartje uit struiken in de Rotterdamse openbare ruimte. Dit keer pakte Olivier het wat groter aan, om uiteindelijk met drie man sterk, een assistent-knipper en een cameraman, naar de RVS-flat in Rotterdam-West te trekken. Die werd in de jaren vijftig speciaal gebouwd voor alleenstaande, werkende vrouwen, ontworpen door een vrouw, met als adres de Suze Groeneweglaan. Naar het eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid in Nederland.

Voor Scheffer's Moederdag-wenskaart de ideale plek, ook qua zicht vanaf de weg. De letters zijn een cadeau voor de 81-jarige moeder van Olivier, die hij al sinds maart - het begin van de corona-uitbraak - niet kan bezoeken. "Ik heb haar wel gesproken, meer dan normaal eigenlijk, en ze heeft ook video-app Zoom enzo, maar ik vind het toch moeilijk", zegt Scheffer.

Voor alle moeders

Zaterdag is de foto van de gesnoeide 'MAMA'-struik in de WhatsAppgroep van het gezin gestuurd. Moeder was blij verrast. "Het is voor alle moeders", verzekert Olivier.