Rotterdamse journaliste genomineerd voor belangrijke prijs met boek over vervolgde jezidi's

Journaliste Brenda Stoter Boscolo is genomineerd voor de Brusseprijs 2020. De prijs gaat jaarlijks naar het beste Nederlandstalige journalistieke boek. De Rotterdamse publiceerde vorig jaar haar boek Het vergeten volk over de jezidi's. Zij vormen een religieuze minderheid in Noord-Irak die op een gruwelijke manier werd vervolgd door Islamitische Staat. Op 13 juni wordt de winnaar van de Brusseprijs bekendgemaakt.

"Ik ben heel blij met de nominatie. Ook voor de jezidi's, want hun verhaal moet verteld worden." Stoter wordt er een beetje emotioneel van, juist vanuit haar betrokkenheid bij de jezidi's, geeft ze toe. Tien jaar lang werkte ze als freelance journalist in het Midden-Oosten.

Dat betekende tijd investeren, zonder er zelf direct iets voor terug te krijgen. En vooral veel energie en emoties investeren, vertelt Stoter. "Je doet op zo'n moment alles alleen; ik reisde alleen naar Noord-Irak, zocht de jezidi-vrouwen op in de vluchtelingenkampen en hoorde daar hun persoonlijke verhalen aan."

Islamitische Staat

Jezidi's vormen een religieuze minderheid in Noord-Irak die vogelvrij werd verklaard toen Islamitische Staat Noord-Irak binnenviel. In hun 'Koerdische volksreligie' combineren de jezidi's elementen uit tal van geloven, waaronder het christelijke, islamitische en joodse geloof. Vanwege dat geloof worden ze al eeuwenlang vervolgd. Islamitische Staat beschouwde ze als satanisten.

Bij duizenden werden de jezidi's vanaf 2014 vervolgd en meegenomen naar het kalifaat. Mannen werden gedood, vrouwen verkracht en tot (seks)slaaf gemaakt van onder meer Europese IS-vrouwen en hun IS-mannen. De kinderen werden opgeleid tot strijders. De jezidi's die konden ontkomen, vluchtten de berg Sinjar op en leefden daar onder erbarmelijke omstandigheden. "Er vond een regelrechte genocide plaats", benadrukt Brenda.

Verhaal gaat verder onder de foto



De gruwelijke behandeling die de jezidi-vrouwen kregen, tekende de journaliste op. Ze werd gastvrij ontvangen en veel vrouwen vertelden zeer persoonlijke verhalen over hun ervaringen, maar ook hoe ze hun leven weer proberen op te bouwen.

Stoter Boscolo vertelt er nu geregeld over in kranten en op radio en televisie. Ook wordt ze vaak geraadpleegd vanwege haar kennis over de Europese jihadisten die zich bij IS hadden aangesloten.

Vertaling boek

De nominatie voor de Brusseprijs en haar boek ziet Brenda als erkenning van haar werk als journalist. Maar misschien ziet ze de vermelding meer nog als een gelegenheid om het lot van de jezidi's nog eens extra onder de aandacht te brengen. Dat dreigt namelijk vergeten te worden.

Wat daarbij niet helpt, is dat het boek nog steeds niet in het Engels vertaald is. "Amerikaanse en Engelse uitgevers hebben geen interesse. Die denken: waarom zouden we een boek van een Nederlandse over jezidi's uitbrengen?" Ze overweegt nu om via crowdfunding het boek in Engelstalige landen uit te brengen.

Rotterdam-Zuid

De 36-jarige Stoter Boscolo groeide op in Rotterdam-Zuid. Ze wil de toevoeging Zuid graag vermeld hebben.

"Ik ben trots op Rotterdam-Zuid. Ik kom uit een milieu waar het toch bijzonder was als je naar de universiteit ging en dan nu deze nominatie."

Over de Brusseprijs

De Brusseprijs wordt sinds 2006 uitgereikt door het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar ontvangt 10.000 euro. De prijs is vernoemd naar Rie Brusse (1873-1941) die tientallen jaren reportages en feuilletons schreef voor onder meer de Nieuwe Rotterdamsche Courant.

De jury bestaat dit jaar uit Saskia Belleman (rechtbankverslagger van De Telegraaf), Özcan Akyol (schrijver, radio- en tv-maker) en Thomas Rueb (NRC Handelsblad en winnaar Brusseprijs 2019).