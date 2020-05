Veiligheidsregio's tevreden: meer drukte buiten, maar overzichtelijk

Sinds Pasen wordt het in de weekenden steeds drukker op straat. Mensen wandelen en winkelen meer, gaan naar bouwmarkten en zoeken de natuur op. Zo was het in onze regio druk op de wegen naar Hoek van Holland, "maar dat was beheersbaar", laat een woordvoerder weten.

Ook in de regio Zuid-Holland-Zuid, waar bijvoorbeeld de Drechtsteden onder vallen, spreekt de veiligheidsregio van een overzichtelijke situatie. "Er was weinig overlast, er was wel publiek in de winkelstraten en in de buitengebieden. Mensen waren aan het winkelen, wandelen en sporten, maar hielden rekening met elkaar."

Eenrichtingsverkeer

In de winkelstraten en op de markten was eenrichtingsverkeer. Met winkeliers was afgesproken minder spullen voor de winkels uit te stallen, zodat er meer ruimte voor winkelend publiek was. Ook zijn er extra fietsenrekken buiten het centrum van Dordrecht geplaatst, zodat mensen te voet naar het centrum konden.

"Er was meer drukte, maar mensen hielden rekening met elkaar. Wij zijn tevreden", concludeert de veiligheidsregio.

Ondanks de positieve algemene indruk van de veiligheidsregio's, lukte het niet overal om in de drukte anderhalve meter afstand te houden, met name in de stadscentra en op markten.



In het Rotterdamse Vroesenpark was het ook druk.