Vandalisme vertraagt aanleg nieuwe speeltuin Hillegersberg

Nog voor de opening van een nieuwe speeltuin aan de Molenhoek in Rotterdam-Hillegersberg, zijn er al dingen vernield. Buurtbewoners klagen over overlast, condooms, kots, glas, lachgaspatronen en herrie.

De openbare speeltuin achter de Heijbergschool is al even afgesloten, zodat er nieuwe toestellen kunnen worden neergezet. Maar een paar daarvan zijn kapot gemaakt nog voor ze zijn gebruikt. Ook zijn er gaten in het hek geknipt en is een deel van de bosschage rond de speeltuin platgetrapt om er ondanks de afsluiting vanwege werkzaamheden toch in te kunnen klimmen.

Het dak van een takkenhut is vernield en bij een nieuwe skatebaan is een brandje gestookt. De skatebaan zelf is daardoor niet aangetast.

Een van de mannen die bezig is met de aanleg, heeft een buurtbewoner verteld dat ook tot twee keer toe de ruiten van de graafmachine zijn ingegooid.