Koffiebar openen in coronacrisis? Jordy doet het

Nee, slapeloze nachten zijn er niet geweest. "In ieder geval niet meer dan iedere startende ondernemer die de sprong waagt. Want dat hoort er een beetje bij", zegt Lassooij (27) daar zelf over.

En ja. Hij kon nog terug als hij had gewild. Keer op keer kreeg Jordy die vraag. Maar hij wist zeker: Namasté moest er komen. En wel nu.

Tweede huiskamer

Koffiebar Namasté aan het Deliplein oogt hip, gezellig, schenkt goede koffie en heeft een lekkere hangbank. Je kunt er nu koffie en wat lekkers afhalen. Tot zover nog niks nieuws onder de zon. De grote vraag is wanneer er klanten binnen mogen.

"Het moet een tweede huiskamer voor mensen worden. Waar mensen zich op hun gemak voelen, kunnen werken, hangen met vrienden en goede koffie kunnen drinken", vertelt Lassooij.

Niet gelukkig

Dat was het beeld dat Jordy twee jaar geleden had op ruim vierduizend meter hoogte. Hij had de zware tocht gemaakt naar het basiskamp van de Annapurna-berg in de Himalaya's. "Op de top stond een groot welkomstbord met 'Namasté' (gegroet, red.), daar is de naam van de koffiebar ontstaan."

Eenmaal boven op de berg realiseerde hij zich dat hij zijn leven om wilde gooien. "Ik had een zware kantoorbaan. Boven op de berg ben ik tot het inzicht gekomen dat ik voor die baan niet elke dag met energie mijn bed uitkwam. Mensen het naar de zin maken en een fijne plek geven, is waar ik echt gelukkig van word. Toen heb ik besloten deze droom na te jagen."

Vertrouwen

In de ijle Nepalese lucht had Jordy Lassooij natuurlijk niet kunnen voorzien dat een virus vanuit China de wereld in de pauze-stand zou zetten, uitgerekend op het moment dat zijn droom waarheid werd.

"Ik heb vertrouwen gehouden. Hier heb ik de ideale locatie gevonden. De tijden worden vanzelf weer beter. Ik kan gelukkig ook van weinig rondkomen. Ondernemen gaat gepaard met onzekerheid en die onzekerheid is nu nog wat groter. Maar mensen zullen ook behoefte houden aan goede koffie en een fijne plek om bij elkaar komen", besluit hij.

