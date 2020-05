Het weer van vandaag: harde windstoten

Vandaag meer bewolking en vanmiddag bestaat er kans op een bui. Eerst loopt de temperatuur op naar 17 graden aan zee en 20 graden in Gorinchem. In de loop van de middag wordt het gevoelig frisser en eind van de middag is het nog maar 13 graden.

Er staat eerst nauwelijks wind, in de middag steekt er een matig tot vrij krachtige en aan zee krachtig of harde noordenwind op, windkracht 4 tot 7. Eind van de middag bestaat er langs de kust kans op windstoten tot rond 70 km/u. Vanavond en vannacht is het eerst bewolkt, later volgen vanuit het noordwesten opklaringen. Het blijft vrijwel droog en het koelt af naar 6 graden. Er waait een stevige noordenwind met aan zee kans op zware windstoten.

Morgen in de loop van de dag perioden met zon en droog. Er staat een vrij krachtige en aan zee krachtig of harde noordenwind, windkracht 5 tot 7. Langs de kust bestaat er kans op zware windstoten tot rond 75 km/u.

Fris

De komende dagen zorgt een hogedrukgebied voor zonnige perioden en blijft het droog. Het blijft de hele werkweek aan de frisse kant. In de middag is het eerst 11 graden, pas op vrijdag kan het 15 graden worden. Normaal is het in de 2de tiendaagse periode in mei op Rotterdam Airport 17,8 graden.