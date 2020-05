'Kuzu niet schuldig aan grensoverschrijdend gedrag'

Azarkan vroeg een bureau onderzoek te doen naar het gedrag van Rotterdammer Kuzu, na berichten over een buitenechtelijke relatie. Kuzu stapte in maart al op als fractievoorzitter van Denk, naar later bleek in verband met de nasleep van berichten over de buitenechtelijke relatie.



Kuzu beschuldigde partijvoorzitter Öztürk eerder al van een poging tot politieke broedermoord, omdat hij verhalen over de affaire naar buiten zou hebben gebracht.

Binnen Denk rommelt het al maanden door een machtsstrijd tussen de oprichters van de partij, Kuzu en Öztürk. Overigens heeft Öztürk ook een onderzoek ingesteld naar Kuzu. Dat is nog niet klaar.