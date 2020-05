Kat-en-muis-spel siert Vlaardingse Hoogstraat

...en daar was ineens de poes in de Hoogstraat in Vlaardingen

Atie Keizerwaard in actie voor haar atelier in Vlaardingen

Ineens dook het muisje op in de Hoogstraat in Vlaardingen...

In Vlaardingen dook afgelopen week ineens een klein, kleurrijk muisje op. Getekend onderaan de gevel van nummer 37; het atelier van Atie Keizerwaard. Zij blijkt ook de geestelijk moeder. "Het moet weer leuk worden om over de Hoogstraat te lopen."

Zoals in veel Nederlandse gemeenten bruist het niet altijd in de traditionele winkelstraten van weleer. Leegstand, verloedering en weinig publiek en dat moet veranderen, vindt kunstenares Atie Keizerwaard. "Ik heb dit plannetje al een paar maanden in mijn hoofd en heb er nu een slinger aan gegeven", vertelt Atie. "Je moet verrast worden als je hier wandelt. Grappige muurschilderijtjes fleuren de boel op."

Grapjes

Ondertussen is de Vlaardingse opnieuw aan het schilderen en schetsen geslagen; naast het muisje zal een kat verschijnen die nieuwsgierig lonkt naar het knaagdiertje met parasol. "Ik zette de muis vorige week op Facebook en toen is het balletje enorm gaan rollen", lacht Atie. "Heel veel leuke reacties en ik heb zelfs verzoeken gekregen om dat ook op andere gevels te doen. Mensen vinden het lief en leuk om dit soort grapjes tegen te komen in het straatbeeld."

Het atelier van Atie aan de Hoogstraat valt om nog een reden op. "Die fiets hier voor het raam is twee jaar geleden uit het water gevist en ik heb 'm hier versierd neergezet. Mensen reageren daar ook leuk op." Terwijl Atie schetst, veegt, poetst en schildert aan de kat, lopen belangstellenden glimlachend voorbij. "Een naam hebben ze nog niet", lacht Atie op haar hurken. "Poes en kat. Tom en Jerry van Vlaardingen dan maar."

Atie Keizerwaard hoopt dat meer bewoners iets vrolijks in het straatbeeld brengen. "Het moet wel je eigen pand zijn uiteraard, je kunt niet overal zomaar gaan tekenen," zegt Atie. "Het kan er ook vrij gemakkelijk weer af uiteraard." Van de gemeente heeft ze nog niets gehoord. "Dat zou wel leuk zijn natuurlijk. Ik zal burgemeester Bas Eenhoorn eens een mailtje sturen", lacht Atie.

Banksy

Straatkunst is populair. De Britse kunstenaar Banksy vergaarde er internationale roem mee. "Voordat ik het muisje had gepost op Facebook had iemand dat al gedaan op de site van Banksy. Binnen no-time meer dan 500 'likes' en die mevrouw wil op haar gevel ook heel graag een schilderijtje van mijn hand. Van het een komt het ander." Het kat-en-muis-spel is te zien aan de Hoogstraat 37 in Vlaardingen, waar ook het atelier van Atie Keizerwaard is gevestigd.