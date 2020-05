Journalist RTV Dordrecht mishandeld tijdens werk

Een verslaggever van het lokale RTV Dordrecht is zaterdag mishandeld tijdens zijn werkzaamheden. Hij was een brand aan de Grevelingenweg in Gorinchem aan het vastleggen, toen hij geslagen werd door personeel van een nabijgelegen bedrijf.

"Het is niet de eerste keer dat ik bedreigd word", vertelt journalist Jordy Nijenhuis aan Rijnmond. "Maar dit is wel de eerste keer dat ik een serieuze klap heb ontvangen."

Dreigend

Nijenhuis was op de Dordtse Grevelingenweg een brand aan het fotograferen, toen er drie mannen op hem af kwamen lopen. "Ze zeiden me dat ik op privé-terrein stond geparkeerd. 'Oprotten met die auto', kreeg ik te horen. Ik had mijn auto op een prima plek langs het hek gezet, maar goed. Ik zei ze dat ik nog heel even bezig was en daarna meteen weg zou gaan."

Daarop begon het drietal te dreigen. "'Jij gaat nergens meer heen', zeiden ze me. Een van hen kwam ook heel dreigend dichtbij staan, met zijn buik tegen de mijne. Op die manier wilde ik niet in gesprek gaan." Het drietal vertrekt weer, waarna Nijenhuis zijn werkzaamheden voortzet.

"Op gegeven moment trok de brandweer me aan mijn jasje; of ik mijn auto kon verplaatsen. Ze vroegen het netjes, dus ik deed het gelijk." Ondertussen blijven de mannen vanaf de overkant van de straat dreigende taal uitslaan. "Toen ik mijn camera er weer bijpakte, ging het mis."

Bizar

Een van de mannen stormt de straat over, schopt Nijenhuis tegen zijn knie en slaat hem vervolgens op zijn mond. "In eerste instantie wilde ik gelijk terugslaan, maar dat leek me niet verstandig. In plaats daarvan belde ik de politie."



Een dag na het incident doen zijn been en mond nog pijn, maar valt de schade mee. "Het gaat op zich goed, maar ik vind het vooral stom dat er geweld is gebruikt voor zoiets kleins. En geweld tijdens het uitvoeren van mijn vak, dat is al helemaal onacceptabel."

De Dordtse burgemeester Wouter Kolff reageerde via Twitter op het incident: "Bizar", schreef hij.