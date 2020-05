Corona brengt religies samen: kijk mee naar een interreligieus gebed

"In deze tijd van isolatie en van afstand houden, zoeken wij juist naar verbinding", meldt het Platform L&R. "Om kracht te geven en hopelijk wat troost in wat voor veel mensen een moeilijke tijd is.

Wij maken ons zorgen om de mensen die nu bescherming nodig hebben. Juist in deze tijd. Vanuit alle verschillende inspiratiebronnen roepen wij, bidden wij, vragen wij en smeken wij. Om een ander kracht te geven, van welke achtergrond dan ook."

De gebeden zijn vanaf 13.00 uur live te volgen via YouTube en Zoom.

