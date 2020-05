RIVM: minder doden en minder ziekenhuisopnames

In de afgelopen 24 uur zijn er 18 mensen overleden aan het coronavirus, dat zijn er een stuk minder dan zaterdag. Toen stierven 63 mensen door het virus. Het totaal aantal mensen dat aan het virus overleden is, ligt nu op 5440, meldt het RIVM zondag in een nieuwe update.

Het aantal nieuwe coronapatiënten is met 22 gestegen. Ook dat zijn er minder dan zaterdag: toen nam het aantal opnames met 58 toe. Het totaal aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen of opgenomen is geweest is 11.307.

Het aantal positief geteste personen is gestegen met 245, dat brengt het totale aantal op 42.627. Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger dan dit aantal, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.

Zuid-Holland Zuid

In de regio Zuid-Holland Zuid zijn zondag geen nieuwe sterfgevallen gemeld. Dat aantal blijft staan op 106. In totaal zijn 1159 mensen positief getest op corona, dat waren er een dag eerder tien minder (1149). Er zijn 243 mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Lees meer