De sfeer is weer terug op Recreatieoord Hoek van Holland

Er mag weer overnacht worden in de huisjes op Recreatieoord Hoek van Holland. In maart gooide het coronavirus roet in het eten en ging het hek op slot.

Maar, mondig als ze zijn, staken bewoners hun ongenoegen niet onder stoelen of banken. Incher Bakker heeft sinds vorig jaar met haar gezin een huisje aan de Boeier en startte een petitie. Die leverde ruim duizend handtekeningen op. Of de petitie eraan bijgedragen heeft dat het hek weer van het slot is?

"Ik hoop het", zegt Incher. "Zo niet, ook prima. We hebben in ieder geval de camping weer open en dat is heel belangrijk voor iedereen."

Dekbedovertrekken

Zaterdagavond is het druk op het recreatieoord. Huisjeseigenaren komen het park op met tassen vol eten, kleding, speelgoed voor de kinderen en gezellige dekbedovertrekken. Iedereen is blij om weer terug te zijn.

Incher: "Iedereen zegt dat het zo fijn is om hier weer te zijn. Eindelijk weer slapen. Eindelijk weer gewoon dat stukje vrijheid met z'n allen."

Tekst gaat verder onder de foto



Buren zorgen voor elkaar

De ouders van Aad bouwden een huisje toen hij vijf jaar oud was. Inmiddels staat er een blije zestiger voor mij, met een bakje soep in zijn handen. "Van de buren", zegt Aad. "Elke week. Dus er wordt goed voor mij gezorgd."

"Dit is niet te betalen eigenlijk", zegt Aad, na zijn eerste overnachting sinds lange tijd. "Het is een heerlijk stekkie en ja, je ziet het hè, je hebt genoeg afstand. 't Is jammer dat het twee maanden gesloten is geweest."

Tekst gaat door onder de foto



Ruimte zat

Volgens Aad was dat niet nodig geweest. "Iedereen heeft hier ruimte zat. Ik zoek normaal ook niet de meute op zeg maar. Kijk, als nou dadelijk de buurvrouw buiten komt, zeg je: 'Goeiemorgen'." Lachend: "Dan ga je niet op haar schoot zitten."

Het is duidelijk. Recreatieoord Hoek van Holland is weer open. Een knappe die iemand weet te vinden die daar chagrijnig over is.