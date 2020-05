Wielrenster Chantal Blaak kondigt afscheid aan

Wielrenster Chantal Blaak gaat stoppen met fietsen. De renster uit Zuidland heeft haar contract bij Boels-Dolmans weliswaar verlengd tot 2024, maar zal een groot gedeelte van dat contract als ploegleidster fungeren. De 30-jarige Blaak wil volgend seizoen nog schitteren op de Olympische Spelen en het WK en in het voorjaar van 2022 definitief stoppen als renster.

"Ik heb er de laatste tijd heel goed over nagedacht en de knoop doorgehakt. ik fiets al vanaf mijn 18de jaar bij een profploeg en op een gegeven moment voel je wel dat het einde van je loopbaan in zicht komt. Dat is een gevoel en heeft niets met leeftijd te maken. Op een gegeven moment heb je het wel gezien", zegt Blaak tegenover Radio Rijnmond.

De voormalig wereldkampioen op de weg geeft wel toe dat de huidige coronacrisis er wel aan heeft bijgedragen om te stoppen. "Dat heeft het proces wel versnelt. Deze tijd ben je veel thuis en vallen al je doelen weg", zegt Blaak.



Ook haar ploeggenoot bij Boels-Dolmans (volgend jaar SD Worx), Anna van der Breggen kondigde haar afscheid aan. Ook de Olympisch kampioen van 2016 zal de ploegleiderswagen in stappen en stopt al in 2021 na het WK op de weg.

Luister hierboven naar het gesprek bij Radio Rijnmond met Chantal Blaak.