Soundtrack van Rotterdamse geluiden is af en het klinkt zo

"Je hoort een perfecte dag in Rotterdam zoals die zou moeten zijn," zegt Van Hussen. Geluiden als heiwerkzaamheden, vogeltjes of kerkklokken zijn in een chronologische volgorde van een dag achter elkaar gezet. Tussendoor zijn de klanken van zo'n dertig muzikanten te horen. Stemmen zitten er nauwelijks in. Alleen Jules Deelder en Koningin Juliana zijn kort te horen.

De soundtrack kan nu door alle Rotterdammers gebruikt worden in bijvoorbeeld programma's of podcasts. Dat geldt ook voor losse geluidsfragmenten. Vanaf maandag zijn deze te vinden op de site rotterdammakeithappen.nl.