Politicus Joost Eerdmans trots na tv-clash met Arnon Grunberg: 'Hield me staande in een drie tegen één'

Het ging los op sociale media na een televisieoptreden in Op1 afgelopen vrijdag. Schrijver Arnon Grunberg vertelde waarom hij tijdens een speech op 4 mei Marokkanen als bevolkingsgroep aanhaalde in een betoog over jodenvervolging. Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam ging hard tegen hem in.

Eerdmans kon er maar met zijn hoofd niet bij dat Marokkanen erbij gehaald moesten worden in een verhaal over joden in de oorlog. Maar aan tafel zaten ook de Marokkaans-Nederlandse schrijver Abdelkader Benali en minister Wouter Koolmees die zich wel konden vinden in de speech.

Hol van de Leeuw

Op Radio Rijnmond blikte Eerdmans zondagmiddag terug op het televisieoptreden. "Achteraf ben ik trots. Ik zat met drie andersdenkenden aan tafel dus werd opgewacht in het hol van de leeuw.

De reacties waren vooral verdeeld op Twitter vindt Eerdmans. "Ik heb steun gehad en veel mensen begrepen me. Uiteraard heb je ook tegenreacties want het is duidelijk dat er ook mensen een andere kijk op hebben."

Rondje door Rotterdam

Eerdmans benadrukt op Radio Rijnmond nog eens dat hij geen hekel heeft aan Grunberg. Hij zegt dat hij de speech mooi vond, totdat het woord 'Marokkanen' viel. Er zit zelfs een afspraak aan te komen naar aanleiding van een suggestie. "Als ik vanavond met een keppeltje samen met Abdelkader door Delfshaven zou lopen, heb ik een probleem. Dan word ik lastiggevallen," zei Eerdmans op televisie. Grunberg gaf aan graag met hem mee te willen.

"Ik vind het mooi dat hij met die uitnodiging kwam en dat gaan we gewoon doen. Ik denk dat we dan wat gaan meemaken. De afspraak kan gemaakt worden als dit coronaproof weer mogelijk is," zegt Eerdmans.

Ook dit onderonsje bleef niet onbesproken op sociale media. Op Twitter reageerde de bestuursvoorzitter van de Joodse Gemeente Rotterdam Chris den Hoedt hierop. "Dit idee is wanstaltig en een populistische stunt. Je probeert je eigen punt te bewijzen over de rug van Rotterdamse joden."