GIJZELING WONING // Vanmorgen kwam er een melding binnen van een gijzelingssituatie die plaats zou vinden in een woning in de wijk. De situatie was complex o.a. omdat er over een vuurwapen werd gesproken.Enige tijd later hielden collega's van ons team met getrokken #vuurwapen een 24 jarige man uit Rotterdam aan. De #aanhouding vond plaats op de Jan Vermeerstraat. (Foto 1) Tijdens deze aanhouding stonden er al collega's bij een huis aan de Donker Curtiusstraat. In samenwerking met het #arrestatieteam werd in de woning een 25 jarige Pool aangehouden. (Foto 2) Naast de aanhouding konden wij een vrouw bevrijden die in de woning werd vastgehouden door de verdachten. De vrouw bleek gewond en moest behandeld worden door de #ambulance. (Foto 3 - let op: Eén van de ambulancemedewerkers is oud wijkagent Jeroen!😉) Tijdens deze hele actie werden 2 vuurwapens aangetroffen die natuurlijk in beslag zijn genomen. We zijn blij dat de vrouw vrij is, dat de verdachten vast zitten en dat de vuurwapens van de straat zijn. Trots op ons team!!🙌💪 #gijzeling