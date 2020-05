Man doodgeschoten in Rotterdam-Noord

Op de Bergselaan in Rotterdam-Noord is zondagavond een man doodgeschoten. Dit bevestigt de politie. Omwonenden hebben iets voor 22:00 uur meerdere schoten gehoord.

Vlak na schietpartij is een auto onder de Spaansebrug volledig uitgebrand. De politie onderzoekt of dit voertuig iets te maken heeft met de schietpartij want mogelijk gaat het om de vluchtauto van de dader(s). Getuigen zagen een sportieve Audi wegscheuren na het incident.

VVD-fractievoorzitter hoort een halve minuut knallen

De schietpartij gebeurde vlak voor de deur van VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans. Volgens hem werd er wel een stuk of vijftien keer geschoten. "Het was echt bizar. Je denkt even aan vuurwerk want het waren echt harde knallen. Het leek wel een automatisch geweer want er werd een halve minuut lang geschoten."

Karremans zegt dat hij zich wezenloos is geschrokken. "Het gebeurde een meter of dertig bij mijn voordeur vandaan. Wat bizar dat dit gebeurt in een kinderrijke buurt. Ik ben even naar buiten gegaan en zag iemand levenloos op straat liggen."

De schietpartij was volgens hem vlakbij de kruising met de Ackersdijkstraat.