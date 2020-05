Het weer van vandaag: fris en veel wind

Vandaag zijn er perioden met zon afgewisseld door wolkenvelden en blijft het droog. Er staat veel wind! De noordenwind waait vrij krachtig en aan zee krachtig of hard, windkracht 5 tot 7. Langs de kust bestaat er kans op zware windstoten tot 80 km/u.

Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en blijft het droog. De wind neemt sterk af tot zwak of matig en draait later naar het noordwesten. Het koelt uiteindelijk af naar 5 graden aan zee en 1 graad in het oosten van de regio.

Morgen is het wisselend bewolkt in de regio en blijft het droog. Het wordt hooguit 12 graden en de noordwestenwind neemt toe en wordt matig, windkracht 3 of 4.

Vooruitzichten

De komende dagen zorgt een hogedrukgebied voor zonnige perioden en blijft het in het Rijnmondgebied nog lange tijd droog. Het blijft voorlopig fris voor half mei. In de middag wordt het een graad of 13.

Pas vanaf zondag warmt het geleidelijk op. In het oosten van de regio kan het 's nachts aan de grond tot vorst komen. Normaal is het in de tweede tiendaagse periode in mei op Rotterdam Airport 17,8 graden.