Deze coronaversoepelingen gaan vanaf vandaag in

Knippen

Klanten kunnen weer terecht bij kappers, schoonheidsspecialisten, pedicuren en nagelstylisten, tot blijdschap van deze contactberoepen. "Een hartstikke geweldig bericht. Wij gaan er weer lekker voor!", zei nagelstyliste Iris Bourne uit Rotterdam-Zuid direct na de persconferentie van premier Rutte afgelopen woensdag.

Mensen moeten wel van tevoren een afspraak hebben gemaakt, waarbij aan hen wordt gevraagd of ze corona-symptomen hebben. Een mondkapje is niet verplicht, maar de anderhalve meter afstand moet wel zo veel als mogelijk gewaarborgd worden.

Zorg

Bewoners van verpleeghuis Tiendwaert in Hardinxveld-Giessendam mogen vanaf maandag weer bezoek ontvangen. Het verpleeghuis is één van de 25 huizen in Nederland dat opengesteld wordt bij wijze van proef.

Dit gebeurt wel onder strikte voorwaarden. Per verpleeghuisbewoner is één vaste bezoeker toegestaan. Als de proef naar tevredenheid blijkt te werken, is het de bedoeling dat over twee weken meer verpleeghuizen volgen.

Naast de verpleeghuiszorg worden ook elders in de zorg versoepelingen doorgevoerd. Zo mogen partners weer mee naar zwangerschapsecho's en kunnen mensen weer bij meer medische hulpverleners terecht, zoals diëtisten, fysiotherapeuten, masseurs, osteopaten, acupuncturisten en opticiens.

Onderwijs

De basisscholen gaan vanaf maandag weer gedeeltelijk open, na twee maanden van thuisonderwijs. De leerlingen mogen niet allemaal tegelijk aanwezig zijn. Anderhalve meter afstand tussen de leerlingen zelf hoeft niet, maar afstand houden van de leerkracht is wel gewenst.

Op de dagen dat de kinderen naar school gaan, zijn ze ook welkom op de buitenschoolse opvang. De dagopvang voor kinderen tot 4 jaar en de gastouderopvang gaan weer regulier open, net als het speciaal (basis)onderwijs.



Rijles

Autorijlessen zijn weer toegestaan. In eerste instantie werd daarbij door de rijschoolbranche het advies gegeven om tijdens de lessen de ramen zo veel mogelijk dicht te houden en de airco uit te laten, maar dit stond haaks op de richtlijnen van de RIVM.

Sport

De jeugd tot achttien jaar mocht alweer sporten , maar nu mogen ook volwassenen dat op anderhalve meter afstand én in de buitenlucht. De tennis- en golfbanen en binnenzwembaden zijn weer open. Voor alle sportverenigingen geldt: kleedkamers zijn dicht, je moet thuis douchen en er worden geen wedstrijden gespeeld.

Testen

GGD Rotterdam-Rijnmond breidt vanaf maandag de doelgroepen uit die zich kunnen laten testen op het coronavirus. Het gaat om contactberoepen gericht op persoonlijke verzorging en om contactberoepen gericht op alternatieve behandelwijzen. Ook rijinstructeurs kunnen zich laten testen op het virus.

