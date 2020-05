Scharen klaar? Knippen maar!

De salon is aan kant, de kapstoelen staan verder uit elkaar en het personeel én klanten staan te trappelen. Na ruim anderhalve maand mogen de kappers weer aan de slag. "Vanaf vandaag gaan we weer hard knokken, van maandag tot zondag."

Minister-president Rutte maakte op 6 mei bekend dat de kapsalons vanaf maandag weer open mogen. De agenda van Maikel Sabajo, eigenaar van kapsalon Mike's Cutting Centre aan de Groene Hilledijk in Rotterdam-Zuid, was toen gauw gevuld. De eerste klant staat maandagochtend voor 08:00 uur al klaar om geknipt te worden.



"Ik ben heel blij dat we weer kunnen knippen, want twee maanden thuis was wel zwaar", zegt Maikel. "Ik hield me bezig met sporten en met mijn zoon en vrouw. Het ging wel, maar toch."

Bobby is maandag als eerste aan de beurt. Zijn haar is volgens verslaggever Maurice Laparlière nog niet uitgegroeid tot een grote corona-bos, maar vooral de baard mag wel onder handen worden genomen. "Die is flink gegroeid, dus het werd tijd dat ze weer open gingen. Ik ben nu best blij."

De kapsalon krijgt maandag veertig klanten over de vloer. De kappers hebben mondkapjes en handschoenen, er staan lijnen op de vloer en er is genoeg mogelijkheid om de handen te desinfecteren. "Ik heb er zo een goed gevoel bij", zegt een van de kappers. "We willen blijven werken."

Sabajo sloot de kapsalon al half maart uit eigen beweging, voor de overheid hier opdracht toe gaf. Het verlies van de afgelopen twee maanden moet worden ingehaald om het financieel te redden. "Dat is moeilijk, maar we gaan ons best doen. We moeten hard blijven werken, anders lukt het niet."

