Woede over dodelijke schietpartij Bergselaan: 'We moeten niet meer wegkijken'

Woede overheerst bij de Rotterdamse VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans. Een 25-jarige Rotterdammer werd zondagavond op de Bergselaan in Rotterdam-Noord, waar Karremans woont, doodgeschoten. "Het is een wonder dat er geen verdere gewonden zijn gevallen. We moeten keihard actie ondernemen en niet meer wegkijken."

De schietpartij was rond 22:00 uur in een wijk waar veel gezinnen met kinderen wonen. "Daar kan ik met mijn kop niet bij. Dit is een ontzettend groot probleem dat wij hebben in de maatschappij", zegt Karremans. Hij hoorde de schoten vanuit zijn huis en dacht eerst aan vuurwerk, maar had al snel door dat dat niet het geval was.

Vlak na schietpartij is een auto onder de Spaansebrug volledig uitgebrand. De politie onderzoekt of dit voertuig de vluchtauto van de daders was.

Karremans vermoedt dat het gaat om een afrekening in het criminele milieu. De politie kan daar nog niets over zeggen. "Het onderzoek is nog maar net gestart", zegt politiewoordvoerder Wessel Stolle. "Het belangrijkste is dat we alles op alles zetten om de toedracht te achterhalen en wie hier voor verantwoordelijk is. Een schietpartij kan niet in een woonwijk, maar het kan nooit, nergens in Rotterdam."

"Het is nog speculeren, maar als het zwemt als het eend, het ziet eruit als een eend en het kwaakt als een eend, dan zal het wel een eend zijn", is Karremans van mening. "Dit ziet er wel heel erg uit als een afrekening, midden in een kinderrijke woonwijk. Het gevoel van woede overheerst nog steeds."

Drugsmaffia

De fractievoorzitter koppelt de dodelijke schietpartij aan de drugscriminaliteit. "Wij hebben als maatschappij niet goed genoeg door wat daarachter schuil gaat. Dít gebeurt er als wij geen maatregelen nemen tegen de drugsmaffia. We kijken te veel weg, gebruiken met elkaar te veel drugs. Dit komt er dan van."

Karremans vroeg eerder dit jaar in de gemeenteraad aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van de drugscriminaliteit en hoopt dat dit harder wordt aangepakt. "Ik ga daar in ieder geval mee door. Ik heb ook al aan de burgemeester gevraagd om een aantal zaken te onderzoeken, zodat het pakken van daders makkelijker wordt gemaakt."

Kentekens

In Rotterdam hangen camera's die kentekens kunnen registreren, maar het uitbreiden van dit systeem zien veel partijen vanwege de privacy niet zitten. "Als er voor de voordeur wordt geschoten, vind ik dat pas een inbreuk op je privacy. Ik wil meer camera's die kentekens kunnen checken, zodat als er een vluchtauto wegrijdt wij die helemaal kunnen volgen. Dat is wat ik wil."

De criminelen moet het bovendien moeilijker worden gemaakt om een misdaad te begaan. "We moeten ze keihard uitknijpen en pakken waar het pijn doet: in hun portemonnee. Daar moeten we hard mee doorgaan. Die strijd zal ik in de gemeenteraad blijven voeren."