Nu precies zeshonderd coronadoden in de regio; volg alle updates van maandag 11 mei

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus van maandag 11 mei.

• Er zijn inmiddels 5456 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus , het aantal personen dat in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) staat maandag op 11.343.

• De GGD'en van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid spreken over zeker 600 sterfgevallen in de regio. Er zijn 1141 regiogenoten in het ziekenhuis opgenomen (geweest), het aantal besmettingen in de regio staat op 5234. Bekijk hier de cijfers van jouw gemeente .