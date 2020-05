De scholen zijn weer begonnen: 'Niets moet en alles mag op dit moment'

Het docententeam van de dr. J. Woltjer- en Logemannschool in Rotterdam-West is nagenoeg compleet. "Een leerkracht blijft thuis en werkt vanuit huis, maar de rest is aanwezig en dolenthousiast om te starten", zegt directeur Loes Viset.

Niet alle kinderen zijn maandag al aanwezig. De leerlingen zijn onderverdeeld in groepen. De ene groep gaat op maandag en donderdag naar school, de andere op dinsdag en vrijdag. Woensdag is een thuisonderwijsdag. "Er zijn ouders die het heel spannend vinden en hun kind nu nog liever thuislaten. Daar hebben we respect voor. Niets moet en alles mag op dit moment."

De school moet ondanks de coronamaatregelen een veilige plek zijn voor kinderen. "We willen er geen vesting van maken, dus we hebben geen linten of pijlen op de grond. Wel wassen we vaker de handen en moeten grotere kinderen afstand houden. Maar een kleuter die huilt, wordt gewoon getroost."

Bang voor een leerachterstand door het thuisonderwijs is de directeur niet. "Ik denk altijd: ze hebben nu ook veel dingen geleerd die ze anders niet geleerd hadden. Die tafels van vermenigvuldiging, komen heus wel weer."



Over de impact van corona op de jonge leventjes maakt ze zich meer zorgen. "De kinderen begrijpen niet alles en denken bijvoorbeeld dat je meteen doodgaat als je corona hebt. We gaan daar veel aandacht aan besteden, net als aan het weer samen zijn. Ze hebben hun vriendjes acht weken niet gezien, dus het zal wennen zijn hoe je met elkaar om moet gaan."

Bovenbouwleerling Revalino ziet geen problemen in dat sociale contact. Hij is blij weer naar school te mogen. "Het ging wel goed thuis, maar het was soms ook irritant. Ik heb broertjes die steeds mijn kamer inkwamen. En nu hoef ik niet de hele tijd meer online te komen om huiswerk te maken. Ik kon mijn vrienden ook alleen online zien, maar dan kan je niet echt een gesprek aangaan als je in de les zit."

"Papa en mama kunnen goed lesgeven", zegt de 7-jarige Chiara. Ze vond het thuisonderwijs van haar ouders "wel een beetje moeilijk".

Dat geldt ook voor haar vader. "Het was lastig, maar het is gelukt. Ik ben blij dat de juffen en meesters het nu weer overnemen."







